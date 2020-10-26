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Минздрав допустил появление украинской вакцины от коронавируса через год

26 октября 2020, 10:56

Минздрав допустил появление украинской вакцины от коронавируса через год

Украинская вакцина от коронавируса может появиться через год после проведения всех необходимых исследований. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Нам надо пройти еще очень большой путь, чтобы этот кандидат в вакцины стал вакциной. Для этого нужно пройти три фазы клинических исследований. Сейчас подбирается в Украине соответствующее производство, где это может быть сделано. Если ожидания наши сбудутся, и действительно выбранный производитель и выбранный путь мы пройдем нормально, то уже примерно через год, мы можем получить оригинальную украинскую вакцину от COVID-19», — сказал Степанов во время брифинга.

Министр подчеркнул, что несмотря на то, что в разработке вакцины участвуют американские компании, кандидат на вакцину — украинский.

Также Степанов отметил, что предыдущие исследования проводились в лабораториях Турции и США, поскольку в Украине только восстанавливаются лаборатории такого типа защиты.

На прошлой неделе разработчики представили результаты доклинической фазы исследования украинского кандидата в вакцины президенту Владимиру Зеленскому. Эти исследования продолжались шесть месяцев.

Разработка вакцины осуществляется украинскими и американскими компаниями, а также отечественными учеными, в частности из Института микробиологии Национальной академии наук.

При том Зеленский отмечал, что Украина готова закупать вакцину у других стран, если она у них появится раньше. Вместе с тем Зеленский не рассматривает возможность покупки российской вакцины из-за того, что она «вызывает сомнения у ученых».

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