В Украине выявили 5426 заболевших коронавирусом за сутки

За воскресенье, 25 октября, в Украине выявили 5426 заболевших коронавирусом. Кроме того, 1029 человек выздоровели, а 73 умерли.



Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.



За все время исследований в стране зарегистрировано 348 924 заболевших COVID-19. Из них 142 537 человек выздоровели, а 6464 умерли. Продолжают болеть 199 923 человек, что на 4324 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число новых случаев коронавируса за сутки зафиксировано в Харьковской (478), Одесской (348) Житомирской (345) Львовской (335), Черновицкой (323) областях, в Киеве (308), а также в Киевской области (301).



Рекордное число заболевших коронавирусом в Украине было выявлено за 22 октября — 7 517 человек.