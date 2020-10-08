Зеленский ответил Медведчуку, призвав не верить «циникам, которые вакцинировались непроверенными средствами»

Президент Владимир Зеленский призвал не верить в «предвыборные "инициативы" отдельных циников, которые уже вакцинировались непроверенным средствами». Об этом он написал на своей странице в Facebook.



Зеленский не уточнял, о ком идет речь, но по контексту понятно, что о главе политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Викторе Медведчуке.



6 октября Медведчук посетил резиденцию президента России и своего кума Владимира Путина. Во время встречи он отметил, что уже вакцинировался российской вакциной от коронавируса и попросил Путина предоставить вакцину Украине.



В своей публикации Зеленский также отметил, что во время саммита в Брюсселе 6 октября «Евросоюз подтвердил, что поможет Украине получить настоящую вакцину, когда она появится, и не будет вызывать сомнений у ученых».

В России была создана вакцина от коронавируса «Спутник V», ее зарегистрировали в августе еще до проведения всех необходимых испытаний. Третья фаза испытаний началась в РФ только в сентябре, в ней участвуют 40 тысяч добровольцев.