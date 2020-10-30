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В Луганской области — почти сто новых случаев COVID-19

30 октября 2020, 14:54

В Луганской области — почти сто новых случаев COVID-19

В Луганской области за минувшие сутки лабораторно подтверждено 93 новых случая COVID-19. Вследствие осложнений, вызванных коронавируса, умерла 65-летняя женщина из города Северодонецк. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

В Северодонецке выявили 23 новых случаев, в Лисичанске — 20, в Рубежном — один, в Новопсковском районе — 21, в Марковском — 14, в Кормянском — пять, в Троицком — пять, по два в Попаснянском и Старобельском районах.

За все время исследований на Луганщине этот диагноз лабораторно подтвержден в 3575 человек. Из них выздоровели — 1211, умерли 70 человек.

В ОГА отметили, что заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 55,7%.

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