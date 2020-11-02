В Минреинтеграции планируют создать сервисные хабы на всех КПВВ

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины работает над созданием на КПВВ универсальных сервисных хабов. Об этом сообщает пресс-служба министерства.



«Граждане Украины как с подконтрольных, так и с временно оккупированных территорий смогут получить широкий спектр административных услуг, воспользоваться социальными программами, в том числе — медицинскими, такими как "Доступные лекарства"», — говорится в сообщении.



10 ноября в Луганской области планируется открытие двух КПВВ — в городах Счастье и Золотом, и первый сервисный центр заработает в Счастье.



В таких сервисных центрах граждане смогут получить все административные и социальные услуги, юридическую помощь, медицинскую помощь, здесь предусмотрено и отделение банка, комнаты матери и ребенка, можно будет подключиться к интернету.