В Офисе президента назвали темы видеоконференции советников «нормандской четверки»

На встрече советников лидеров «нормандской четверки» в формате видеоконференции, запланированной на 13 ноября, будет обсуждаться вопрос активизации работы Трехсторонней контактной группы и представленный украинской стороной план действий. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире «Радио НВ».



По его словам, в повестке дня этой видеоконференции — пути активизации работы ТКГ.



Заместитель руководителя ОП отметил, что Украина пытается ускорить переговорный процесс, предлагая, в частности план действий, который украинская сторона уже представила на рабочей группе ТКГ по политическим вопросам.



Он подчеркнул, что президент Владимир Зеленский постоянно общается с лидерами Нормандского формата.

На прошлой неделе украинская делегация в Трехсторонней контактной группе объявила основные 5 пунктов собственного «Плана действий по Донбассу». Он, в частности, предусматривает ряд шагов, которые позволят проведение выборов в ОРДЛО до 31 марта.



Владимир Зеленский считает, что предложенный украинской стороной план дает возможность провести выборы на оккупированных территориях весной.