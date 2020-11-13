Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Кравчук назвал Минские соглашения «петлей на шее Украины»

13 ноября 2020, 11:53

Кравчук назвал Минские соглашения «петлей на шее Украины»

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук назвал подписанные в 2015 году при тогдашнем президенте Петре Порошенко Минские соглашения «политической петлей на шее Украины».

«Комплекс мероприятий, который подписали в 2015 году во времена Петра Порошенко, является огромной ошибкой. Это политическая петля на шее Украины и один из тормозов, который везде и во всем мешает нам принимать решения», — сказал Кравчук в интервью ТСН.

Он рассказал, что реализация Минских соглашений становится предметом частых споров во время заседаний ТКГ.

«Вчера (в среду 11 ноября — ред.) мы заседали в ТКГ. Они повторяли одно и то же, что, мол, Украина меняет философию и порядок минских договоренностей. Что там записаны сначала выборы, а потом граница, а Украина хочет наоборот. А дальше они не хотят слушать меня о том, что этот комплекс мер был подписан в очень сложных условиях, продолжались военные действия. Но факт остается фактом», — отметил Кравчук.

Он напомнил, что за время конфликта на Донбассе было принято много документов. По словам главы украинской делегации в ТКГ, надо брать весь комплекс решений, а не акцентировать на одном пункте о выборах и границе.

«Мы стараемся убедить, аргументируем, говорим о возможных компромиссах. Есть, например, идея, что, возможно, не всю границу сначала передавать под контроль Украины, возможно, вместе с силами ОБСЕ. Есть много вариантов, но главный принцип — нельзя провести выборы по украинским законам на территории, где нет ни грамма украинского», — добавил Кравчук.

На прошлой неделе украинская делегация в Трехсторонней контактной группе обнародовала свой вариант «плана действий» по Донбассу. В частности, он включает демилитаризацию ОРДЛО, возвращение контроля над участком российско-украинской границы, а после этого — проведение выборов.

На этой неделе участники переговоров представили все свои предложения, однако, как заявили в ОБСЕ, «для сближения позиций еще потребуется работа».

В пятницу, 13 ноября, состоится видеоконференция советников лидеров Нормандского формата (Украины, Германии, Франции, России). Ожидается, что стороны решат, будет ли проведена встреча лидеров четырех стран в этом году. Также советники могут рассмотреть предложенный «план действий» по Донбассу.

Читайте также:

А компромисса все нет. Почему план к миру на Донбассе Киев и Москва видят по-разному

ТЕГИ

Люди
Леонид Кравчук
Прочее
Трехсторонняя контактная группа Минские соглашения

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:42
«ДНР» сообщила о 204 заболевших коронавирусом за сутки. Умерли 23 человека
08:52
В сельсовете на Луганщине не смогли разговаривать с ОБСЕ без разрешения боевиков
08:13
«ЛНР» зарегистрировала три летальных случая от COVID-19 за сутки
23:03
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 ноября
14:41
ОБСЕ зафиксировала новые мины вблизи Заиченко
14:31
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком в пятницу 13 ноября
13:54
СМИ узнали, что полковник ГРУ курировал проект Bonanza media, публиковавший фейки о крушении MH17
12:49
«ДНР» разрешила студентам первых трех курсов вернуться в вузы на учебу
11:58
В Донецке умер боевик, который стал «депутатом ДНР»
10:42
Почти половина нарушений перемирия приходится на район Донецкой фильтровальной станции. Это угроза водоснабжению
10:27
«ДНР» за сутки зарегистрировала 22 смерти и 166 новых случаев коронавируса
09:05
«ЛНР»: Две смерти и 22 новых случая заболевания COVID-19
все новости
12:22
Мэр Краматорска заявил, что в городе не будут вводить карантин выходного дня
11:53
Кравчук назвал Минские соглашения «петлей на шее Украины»
10:52
В ВСУ за сутки выявлены 185 новых случаев COVID-19, один человек скончался
10:42
«ДНР» сообщила о 204 заболевших коронавирусом за сутки. Умерли 23 человека
10:20
В ОБСЕ назвали количество жертв среди гражданских на Донбассе
09:52
Глава Минздрава анонсировал «очень тяжелую» зиму в Украине из-за COVID-19
08:52
В сельсовете на Луганщине не смогли разговаривать с ОБСЕ без разрешения боевиков
08:45
Коронавирус на Донетчине: 545 заболевших за сутки и новая смерть
08:28
Очередной рекорд: 11 787 заболевших коронавирусом за сутки в Украине
08:13
«ЛНР» зарегистрировала три летальных случая от COVID-19 за сутки
08:10
Штаб ООС заявил о пяти обстрелах со стороны боевиков
23:03
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 ноября
все новости
ВИДЕО
Восстановление лесов Луганщины после пожаров займет 75 лет ►
12 ноября, 16:47
100 дней перемирия на Донбассе. Как в реальности выглядит режим тишины ►
12 ноября, 09:35
Лечение коронавируса: Чем должно обеспечить государство? ►
09 ноября, 16:20

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция