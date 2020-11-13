Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук назвал подписанные в 2015 году при тогдашнем президенте Петре Порошенко Минские соглашения «политической петлей на шее Украины».



«Комплекс мероприятий, который подписали в 2015 году во времена Петра Порошенко, является огромной ошибкой. Это политическая петля на шее Украины и один из тормозов, который везде и во всем мешает нам принимать решения», — сказал Кравчук в интервью ТСН.



Он рассказал, что реализация Минских соглашений становится предметом частых споров во время заседаний ТКГ.



«Вчера (в среду 11 ноября — ред.) мы заседали в ТКГ. Они повторяли одно и то же, что, мол, Украина меняет философию и порядок минских договоренностей. Что там записаны сначала выборы, а потом граница, а Украина хочет наоборот. А дальше они не хотят слушать меня о том, что этот комплекс мер был подписан в очень сложных условиях, продолжались военные действия. Но факт остается фактом», — отметил Кравчук.



Он напомнил, что за время конфликта на Донбассе было принято много документов. По словам главы украинской делегации в ТКГ, надо брать весь комплекс решений, а не акцентировать на одном пункте о выборах и границе.



«Мы стараемся убедить, аргументируем, говорим о возможных компромиссах. Есть, например, идея, что, возможно, не всю границу сначала передавать под контроль Украины, возможно, вместе с силами ОБСЕ. Есть много вариантов, но главный принцип — нельзя провести выборы по украинским законам на территории, где нет ни грамма украинского», — добавил Кравчук.

На прошлой неделе украинская делегация в Трехсторонней контактной группе обнародовала свой вариант «плана действий» по Донбассу. В частности, он включает демилитаризацию ОРДЛО, возвращение контроля над участком российско-украинской границы, а после этого — проведение выборов.



На этой неделе участники переговоров представили все свои предложения, однако, как заявили в ОБСЕ, «для сближения позиций еще потребуется работа».



В пятницу, 13 ноября, состоится видеоконференция советников лидеров Нормандского формата (Украины, Германии, Франции, России). Ожидается, что стороны решат, будет ли проведена встреча лидеров четырех стран в этом году. Также советники могут рассмотреть предложенный «план действий» по Донбассу.