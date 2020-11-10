Кравчук ожидает взаимных уступок в переговорах с РФ по Донбассу

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что обеим сторонам переговоров нужно идти на уступки. Об этом от сказал в эфире телеканала «НАШ», отвечая на вопрос журналистки, могут ли быть внесены поправки в Конституцию по Донбассу, если Россия согласится отдать границу до проведения выборов в ОРДЛО.



В то же время он отметил, что вопросы госудаственной независимости, суверенитета, неприкосновенности границ не обговариваются.



«Что касается всех остальных вопросов, когда ищется путь решения конфликта — не только можно, но и нужно обговаривать, искать идти на уступки, но не односторонне, а двухсторонние», — отметил Кравчук.



Он также добавил, что не может лично комментировать этот вопрос, потому что он находится в компетенции Верховной Рады. В то же время, сославшись на мнения народных депутатов, он отметил, что изменения в Конституцию внесены будут, но они не будут прямо связаны с вопросами мира на Донбассе.



«Хотя, когда будет решаться вопрос о местном самоуправлении, кстати, оно в Конституции ниболее не совершенно прописано, вопрос местного самоуправления и особенности местного самоуправления в тех районах [...] этот вопрос в Конституции будет поставлен», — подытожил Кравчук.

Ранее сообщалось, что Леонида Кравчука пригласили на заседание комитета по вопросам организации государственной власти для презентации «плана общих шагов» для активизации работы Трехсторонней контактной группы.



Кравчук, в свою очередь, заявил, что готов прийти на заседание.