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«ДНР» заявила о 220 заболевших и 22 умерших от COVID-19 за сутки

14 ноября 2020, 10:45

«ДНР» заявила о 220 заболевших и 22 умерших от COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявлено 220 случаев заболевания COVID-19. Кроме этого, умерли 22 заболевших ранее, заявили в «минздраве» группировки «ДНР».

Согласно сообщению, скончались мужчины в возрасте от 55 до 90 лет и женщины в возрасте от 55 до 84 лет.

Географию новых случаев заболевания в группировке не называют.

По состоянию на 14 ноября «ДНР» подтверждает 8788 случаев COVID-19, из которых 4171 человек выздоровел, 791 — умер.

Также за сутки зафиксировано 118 случаев пневмоний, из них госпитализировано 82 человека. Всего на лечении 2052 пациентов с пневмониями, из них 503 на кислородной поддержке.

Официальной информации об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях у властей Украины нет.

За минувшие сутки, 13 ноября, в Украине зафиксировано 12524 заболевших коронавирусом, что стало новым рекордом за время пандемии. 

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