СБУ: Львовская железная дорога покупала некачественный товар у России – через Донецк и Луганск

Региональный филиал «Укрзалізниці» («Львовская железная дорога») закупал в России некачественные детали для локомотивов. Как сообщает пресс-центр СБУ, такие действия нанесли значительный экономический ущерб и подвергли опасности ж/д составы, людей и критическую инфраструктуру.



По данным следствия, часть купленных деталей была непригодна для использования, а весь товар завозился контрабандой через территории, подконтрольные группировкам «ДНР» и «ЛНР». В спецслужбе не исключают, что члены «Л-ДНР» по этой схеме могли получать деньги.



Схема действовала с 2019 по 2020 год, отмечают в спецслужбе.



В рамках уголовного производства по ст. 191 УК (присвоение имущества или растрата) во Львове и Киеве СБУ проводит обыски у должностных лиц «Укрзалізниці» и в офисах коммерческих структур поставщиков.



Досудебное расследование продолжается.