Шмыгаль рассказал о «плане Б» на случай роста числа заболевших COVID-19

Украина разрабатывает план более жесткого карантина на случай роста числа заболевших коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.



В то же время он подчеркнул, что даты введения более жесткого карантина нет.



«Этот план действительно разрабатывается, но — это план Б, если не сработает карантин "выходного дня". Мы начали публичное обсуждение этого плана Б, чтобы вся страна понимала его. Мы хотим, чтобы наши шаги были понятными и предсказуемыми для людей и бизнеса. Поэтому на этой неделе мы дважды встречались с городскими головами. Состоялась встреча с Советом церквей», — написал Шмыгаль в Facebook.



Кроме того, рассказал премьер-министр, рассылается опрос для мэров о том, какие противоэпидемические правила и ограничения они видят оптимальными. Также проводятся консультации с эпидемиологами и инфекционистами. При этом карантин «выходного дня» остается разумной альтернативой локдауну, подчеркнул Шмыгаль.

За минувшие сутки, 22 ноября, в Украине выявлено 10 945 заболевших коронавирусом. За все время пандемии в стране зарегистрировано 635 689 заболевших коронавирусом. Из них 291 060 человек выздоровели, а 11 075 умерли.



Про абсолютный рекорд заболеваемости коронавирусом сообщалось 21 ноября — 14 580 пациентов за сутки в Украине.