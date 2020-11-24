Украина расследует участие 250 иностранцев в боевых действиях на Донбассе

Украина расследует уголовные производства по 250 иностранным наемникам в составе незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов в интервью «Зеркалу недели».



Подозреваемые — это выходцы из 31 страны Европы, Азии и Америки.



«Буквально из последнего — в конце октября в ЕРДР внесли факт вербовки, финансирования, обучения наемников гражданином Финляндии для участия в конфликте в составе незаконных вооруженных формирований РФ. Свою «деятельность» он вел в своей стране: вербовал, собирал деньги, военное снаряжение, покрывал расходы на билеты, паспорта, визы. Был награжден медалью «За освобождение Крыма», — сказал он.



Заместитель генпрокурора уточнил — среди наемников преимущественно снайперы, пулеметчики, разведчики и артиллеристы. Они попадают в нерегулярные незаконные формирования такие как «Восток», «Призрак», «Оплот», «Пятнашка» и другие.