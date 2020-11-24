«ДНР» признала «экстремистскими» несколько украинских книг

На подконтрольной группировке «ДНР» территории признаны «экстремистскими» несколько украинских книг. Такое решение принял «Ворошиловский межрайонный суд» Донецка, передает dnr-online.
Речь идет о следующих изданиях:
«Судом» вышеуказанные книги признаны экстремистскими, их издание и распространение было запрещено.
Однако «Генеральную прокуратуру ДНР» такое решение не устроило и она подала апелляцию, которую удовлетворил «Верховный суд ДНР». Согласно решению, эти книги также нужно изъять из открытого доступа в библиотеках и переместить на отдельное хранение с ограниченным доступом.