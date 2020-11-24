«ДНР» признала «экстремистскими» несколько украинских книг

На подконтрольной группировке «ДНР» территории признаны «экстремистскими» несколько украинских книг. Такое решение принял «Ворошиловский межрайонный суд» Донецка, передает dnr-online.



Речь идет о следующих изданиях:

Оксана Забужко. Let my people go: 15 текстів про українську революцію. 2-е вид. Випр. – К.: Факт, 2006 – 232 с.;

Михайло Іванченко. Сурма і меч – Дрогобич: Видавнича фірма «Відродження», 2012 – 212 с. 44 іл.;

Трипільське Братство. Записки доброслав’я (віра, вчення і спосіб життя самостійної України). Видання друге, доповнене. Київ – 2004. Видання Трипільського Братства. Роздруковано з комп’ютерного набору. Формат 60×54, 1/16, 154 с. Наклад 100 пр.;

Юрій Борець. У вирі боротьби / Передмова В.Кука – К.: Наук. думка, 1993, – 304 с. ISBN 5-12-004010-1 (в опр.).

«Судом» вышеуказанные книги признаны экстремистскими, их издание и распространение было запрещено.



Однако «Генеральную прокуратуру ДНР» такое решение не устроило и она подала апелляцию, которую удовлетворил «Верховный суд ДНР». Согласно решению, эти книги также нужно изъять из открытого доступа в библиотеках и переместить на отдельное хранение с ограниченным доступом.