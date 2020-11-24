Северодонецкий «Азот» возобновил выпуск медицинского кислорода для COVID-больниц

ЧАО «Северодонецкое объединение Азот» получило лицензию и возобновило выпуск кислорода медицинского назначения. Об этом сообщает пресс-служба группы предприятий азотного бизнеса Group DF.



Отмечается, что предприятие уже возобновило поставки кислорода в медучреждения региона, в первую очередь, в больницы Северодонецка, Лисичанска, Рубежного и Новоайдара.



Медицинский кислород «Азота» зарегистрирован как препарат для осуществления мероприятий, направленных на борьбу с распространением COVID-19.



Мощности предприятия позволяют выпускать 500 кубических метров в час кислорода медицинского качества. По словам главы Луганской ОГА Сергея Гайдая, этот объем полностью удовлетворит потребности Луганщины.



«Сейчас почти все учреждения здравоохранения области, которые определены для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 и нуждаются в кислороде, или уже заключили договоры, или завершают оформление соответствующей документации», — отметил он.



Медицинский кислород применяется для приготовления обогащенных дыхательных газовых смесей. В медицине эти смеси используются для лечения болезней, связанных с нарушением работы органов дыхания, и ряда других заболеваний.

Луганщина находится на 24-м месте среди административных территорий Украины по уровню заболеваемости коронавирусной болезнью. По состоянию на 24 ноября в области без учета ОРЛО зафиксировано 5719 случаев СОVID-19, из которых выздоровел 3261 человек, 143 — умерли.