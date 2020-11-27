В ВСУ за сутки выявили 197 заболевших COVID-19

За прошедшие сутки в Вооруженных сила Украины зарегистрировано 197 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает Командование медсил ВСУ.



Из них 25 человек госпитализированы в медучреждения. Остальные лечатся дома. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.



По состоянию на 27 ноября коронавирусом в ВСУ болеет 2898 человек. Всего за время пандемии выздоровели 6918 человек, летальных случаев — 26.



На изоляции находится 385 человек.

За минувшие сутки, 26 ноября, в Украине выявили 16218 заболевший коронавирусом, что стало новым рекордом за все время пандемии.