Шмыгаль: Транспорт будет работать даже во время жесткого карантина

Весь пассажирский транспорт продолжит работу даже в случае ужесточения карантина в Украине. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Транспорт будет работать. И авиакомпании, железную дорогу, городской транспорт закрывать не будут», — сказал Шмыгаль во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.
По словам премьера, научные исследования показывают, что транспорт не является активным источником распространения коронавируса.
Говоря о возможных датах ужесточения карантина, Шмыгаль повторил слова главы Минздрава Максима Степанова о том, что в декабре локдаун вводиться не будет.
Министр здравоохранения отмечал, что его ведомство будет рекомендовать Кабмину ужесточить карантин в начале января на три недели.