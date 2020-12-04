Шмыгаль: Транспорт будет работать даже во время жесткого карантина

Весь пассажирский транспорт продолжит работу даже в случае ужесточения карантина в Украине. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.



«Транспорт будет работать. И авиакомпании, железную дорогу, городской транспорт закрывать не будут», — сказал Шмыгаль во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.



По словам премьера, научные исследования показывают, что транспорт не является активным источником распространения коронавируса.



Говоря о возможных датах ужесточения карантина, Шмыгаль повторил слова главы Минздрава Максима Степанова о том, что в декабре локдаун вводиться не будет.



Министр здравоохранения отмечал, что его ведомство будет рекомендовать Кабмину ужесточить карантин в начале января на три недели.