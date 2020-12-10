Шмыгаль назвал карантин выходного дня «украинским продуктом». Но другие страны практиковали его и раньше

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин выходного дня — это украинская разработка, которой начинают пользоваться европейские страны.
«Карантин выходного дня? Мы разработали сами. Это фактически был украинский продукт, мы его просчитали, на сегодняшний день им начинают пользоваться европейские страны», — заявил премьер в интервью «Украинской правде».
В подтверждение своих слов он привел пример Латвии, которая недавно ввела карантин выходного дня. «То есть они посмотрели, как делаем мы, а мы созваниваемся с премьерами, делимся, и решили сделать так и у себя», — подчеркнул Шмыгаль.
По словам премьера, целью карантина выходного дня было стабилизировать уровень заболеваемости коронавирусом без ущерба для экономики и без введения более жестких карантинных ограничений.
Карантин выходного дня действовал в Украине три уик-энда с 14 по 30 ноября.
Карантин выходного дня: опыт других стран
Практика жестких карантинных ограничений в выходные дни из-за коронавирса не является украинским ноу-хау. Другие страны практиковали это и раньше.
Например, еще 10 апреля Турция ввела карантин на выходные дни в 31 городе. В начале апреля карантин по субботам и воскресеньям ввела Сербия.
В начале лета карантин выходного дня практиковали Казахстан и Азербайджан. Также карантинные ограничения на выходных вводил Израиль.