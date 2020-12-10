Шмыгаль назвал карантин выходного дня «украинским продуктом». Но другие страны практиковали его и раньше

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин выходного дня — это украинская разработка, которой начинают пользоваться европейские страны.



«Карантин выходного дня? Мы разработали сами. Это фактически был украинский продукт, мы его просчитали, на сегодняшний день им начинают пользоваться европейские страны», — заявил премьер в интервью «Украинской правде».



В подтверждение своих слов он привел пример Латвии, которая недавно ввела карантин выходного дня. «То есть они посмотрели, как делаем мы, а мы созваниваемся с премьерами, делимся, и решили сделать так и у себя», — подчеркнул Шмыгаль.



По словам премьера, целью карантина выходного дня было стабилизировать уровень заболеваемости коронавирусом без ущерба для экономики и без введения более жестких карантинных ограничений.



Карантин выходного дня действовал в Украине три уик-энда с 14 по 30 ноября.



Карантин выходного дня: опыт других стран



Практика жестких карантинных ограничений в выходные дни из-за коронавирса не является украинским ноу-хау. Другие страны практиковали это и раньше.



Например, еще 10 апреля Турция ввела карантин на выходные дни в 31 городе. В начале апреля карантин по субботам и воскресеньям ввела Сербия.



В начале лета карантин выходного дня практиковали Казахстан и Азербайджан. Также карантинные ограничения на выходных вводил Израиль.