Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Шмыгаль назвал карантин выходного дня «украинским продуктом». Но другие страны практиковали его и раньше

10 декабря 2020, 12:57

Шмыгаль назвал карантин выходного дня «украинским продуктом». Но другие страны практиковали его и раньше

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин выходного дня — это украинская разработка, которой начинают пользоваться европейские страны.

«Карантин выходного дня? Мы разработали сами. Это фактически был украинский продукт, мы его просчитали, на сегодняшний день им начинают пользоваться европейские страны», — заявил премьер в интервью «Украинской правде».

В подтверждение своих слов он привел пример Латвии, которая недавно ввела карантин выходного дня. «То есть они посмотрели, как делаем мы, а мы созваниваемся с премьерами, делимся, и решили сделать так и у себя», — подчеркнул Шмыгаль.

По словам премьера, целью карантина выходного дня было стабилизировать уровень заболеваемости коронавирусом без ущерба для экономики и без введения более жестких карантинных ограничений.

Карантин выходного дня действовал в Украине три уик-энда с 14 по 30 ноября.

Карантин выходного дня: опыт других стран

Практика жестких карантинных ограничений в выходные дни из-за коронавирса не является украинским ноу-хау. Другие страны практиковали это и раньше.

Например, еще 10 апреля Турция ввела карантин на выходные дни в 31 городе. В начале апреля карантин по субботам и воскресеньям ввела Сербия.

В начале лета карантин выходного дня практиковали Казахстан и Азербайджан. Также карантинные ограничения на выходных вводил Израиль.

Читайте также:

Карантин в Украине продлили до 28 февраля с 16-дневным локдауном

ТЕГИ

Люди
Денис Шмыгаль
Прочее
Карантин коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:24
Боевики ограничивали передвижение наблюдателей ОБСЕ на Донетчине
10:10
«ДНР» возобновит работу КПВВ под Донецком 11 декабря
09:47
«ДНР»: Почти 200 новых случаев COVID-19 и 10 смертей
09:04
«ЛНР» зарегистрировала за сутки четыре случая заболевания коронавирусом
14:41
«ДНР» установила лимит наценок на медизделия и антисептики
10:14
«ДНР»: Еще 169 заболевших коронавирусом и 10 умерших
08:22
«ЛНР»: Одна смерть и семь новых случаев заболевания коронавирусом
13:05
Замена паспорта в 20 и 45 лет: в «ДНР» рассказали, как можно застрять в России на месяц
12:53
Беспилотник ОБСЕ пять раз глушили над Ясиноватой
09:47
«ДНР»: 11 смертей и 168 новых случаев заражения COVID-19
09:24
«ЛНР» сообщила о двух новых смертях от коронавируса
09:00
В Донецке произошел пожар в роддоме
все новости
14:05
Почти половина кандидатов, которые стали депутатами с 0 голосов избрались на Донбассе
13:24
Боевики ограничивали передвижение наблюдателей ОБСЕ на Донетчине
12:57
Шмыгаль назвал карантин выходного дня «украинским продуктом». Но другие страны практиковали его и раньше
12:10
Правозащитники призвали власть пересмотреть отношение к документам, выданным в ОРДЛО
11:25
Красный крест ведет переговоры для посещения задержанных на Донбассе
11:10
В Крыму владельца телеканала ATR заочно приговорили к 19 годам колонии
10:16
КПВВ во время усиленного карантина будут работать в штатном режиме
10:10
«ДНР» возобновит работу КПВВ под Донецком 11 декабря
09:47
«ДНР»: Почти 200 новых случаев COVID-19 и 10 смертей
09:20
На Донетчине выявили более 600 заболевших коронавирусом за день
09:04
«ЛНР» зарегистрировала за сутки четыре случая заболевания коронавирусом
09:02
У Зеленского отказались от «Плана Б» по Донбассу в пользу переговоров с Путиным
все новости
ВИДЕО
«Шахтер» сыграл вничью с «Интером» и вышел в плей-офф Лиги Европы
09 декабря, 23:56
Лечение коронавируса на дому: какой алгоритм действий ►
08 декабря, 17:00
Возможно ли наступление ВСУ на Донбассе? ►
05 декабря, 19:45

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция