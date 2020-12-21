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Навальный позвонил своему предполагаемому отравителю из ФСБ. Тот признался и раскрыл подробности

21 декабря 2020, 15:54

Навальный позвонил своему предполагаемому отравителю из ФСБ. Тот признался и раскрыл подробности

Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал видео разговора с одним из его предполагаемых отравителей — сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым. Тот фактически подтвердил, что политика хотели убить.

Как утверждает Навальный, звонок был сделан утром 14 декабря — за несколько часов до публикации расследования. Для звонка он использовал программу, которой скрыл свой номер телефона и вместо него подставил специальный номер коммутатора, с которого сотрудники ФСБ совершали друг другу звонки. Навальный представился помощником секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, который хотел прояснить, что «пошло не так» в операции, чтобы предоставить доклад начальству.

Кудрявцев назвал операцию хорошо спланированной, а ее неудачу списал на стечение обстоятельств. Он предположил, что это произошло из-за слишком быстрой посадки самолета в Омске и оперативных действий бригады скорой помощи в аэропорту.

Кроме того, Кудрявцев уточнил, что яд нанесли на внутреннюю часть «гульфика» трусов оппозиционера. После его госпитализации в Омске представители транспортной полиции отдали сотрудникам ФСБ коробку с вещами Навального, которые затем обработали, чтобы удалить следы яда.

Сотрудник ФСБ во время этого разговора упомянул других участников отравления: своего начальника Станислава Макшакова, Ивана Осипова и Алексея Александрова.

14 декабря вышло совместное расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором говорится, что в отравлении Алексея Навального ядом из группы «Новичок» участвовала группа из восьми оперативников ФСБ из секретного подразделения. Их личности установили с помощью сопоставления данных биллинга мобильных телефонов с офлайновыми базами данных.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции подтвердил, что за Навальным следили сотрудники ФСБ, но обвинил в фабрикации расследования американские спецслужбы.

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