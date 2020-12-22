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Разумков назвал «не совсем корректным» назначение Витренко министром энергетики в обход Рады

22 декабря 2020, 21:16

Разумков назвал «не совсем корректным» назначение Витренко министром энергетики в обход Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает «не совсем корректным» назначение Юрия Витренко на должность исполняющего обязанности министра энергетики в обход консультаций с парламентом. Об этом он заявил в эфире программы «Хард с Влащенко» на телеканале «Украина 24».

«Насколько мне известно, консультаций по этому поводу премьер-министр с Верховной Радой не проводил, и я думаю, что это не совсем корректно. Это безотносительно к Витренко. Даже если бы я голосовал и кандидатура не набрала достаточное количество голосов, моя риторика осталась бы именно такой», — сказал он.

17 декабря Верховная Рада не набрала достаточное количество голосов для назначения Витренко на должность министра энергетики. За его кандидатуру проголосовали 186 народных депутатов из 226 необходимых.

В 2014-2020 годах Витренко занимал должность исполнительного директора «Нафтогаза».

21 декабря Кабинет министров назначил его и.о министра энергетики.

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