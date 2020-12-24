ООН и Красный крест отправили гуманитарный груз в ОРДЛО

В течение недели Международный комитет Красного Креста и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев отправили в общей сложности четыре гуманитарных груза на оккупированную территорию. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Игорь Лизогуб.



Так, 23 декабря проследовали 12 грузовиков общим весом более 118 тонн от УВКБ ООН со стройматериалами и медоборудованием. В этот же день был отправлен груз и Красного креста. Два грузовика перевозили 20 тонн предметов медназначения и гигиенические наборы.



22 декабря 13 грузовиков доставили от ООН более 167 тонн стройматериалов, бытовых товаров.



Сегодня, 24 декабря, на оккупированную территорию поехали два автомобиля, которые перевезли девять тонн бытового оборудования.



Все грузы следовали через КПВВ «Новотроицкое».



Представитель группировки «ЛНР» Владислав Дейнего заявил, что украинская сторона 23 декабря не дала проехать гуманитарному грузу через КПВВ в Счастье.



В ГПСУ «Новостям Донбасса» рассказали, что груз от МККК не заезжал на КПВВ в Счастье, а сразу последовал через КПВВ «Новотроицкое». Лизогуб отметил, что гуманитарные организации самостоятельно составляют путь следования груза. Затем согласовывают его с украинской стороной.



В пресс-службе Красного креста также сообщили, что гуманитарная помощь всегда направляется через КПВВ в Новотроицком.

10 ноября в группировке «ЛНР» заявили о завершении строительства со своей стороны контрольных пунктов въезда-выезда через линию соприкосновения в районе Счастья и Золотого.



Ожидалось, что открытие двух новых КПВВ произойдет 10 ноября, но сепаратисты заблокировали пропуск со своей стороны. Россия и «ЛНР» объясняли блокирование тем, что не были согласованы детали передвижения людей в «серой зоне», в частности, движение автобуса.



Кроме того, 20 декабря наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировала, как группировка «ЛНР» продолжает строительство на своих КПВВ «Счастье» и «Золотое» в Луганской области.



На сегодня на Донбассе работают 2 из 7 КПВВ — «Станица Луганская» и «Новотроицкое». При этом пропуск через «Новотроицкое» боевики осуществляют только дважды в неделю.