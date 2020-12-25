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В ВСУ — новый летальный случай от COVID-19

25 декабря 2020, 12:49

В ВСУ — новый летальный случай от COVID-19

В Вооруженных Силах Украины зафиксирован 37 летальный случай вследствие заболевания COVID-19. Об этом сообщает Командование медсил ВСУ.

Военнослужащий лечился в Центральной городской больнице города Сумы со 2 декабря.

«Несмотря на проводимую терапию состояние здоровья больного резко ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали. Выражаем соболезнования близким и родным», — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки зарегистрировано 126 новых случаев заболевания, из которых в учреждения здравоохранения госпитализированы 13 человек, двое из них — в Мариуполе и Лисичанске.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 113 человек, из которых двое — в Донецкой области.

По состоянию на 25 декабря коронавирусной болезнью в ВСУ болеет 2436 человек. С начала пандемии выздоровели 11 074 человека.

На изоляции находится 385 человек.

За минувшие сутки в Украине выявили 11 035 случаев заболевания коронавирусом. При этом 15 337 человек выздоровели, а 186 умерли. 

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