В ВСУ — новый летальный случай от COVID-19

В Вооруженных Силах Украины зафиксирован 37 летальный случай вследствие заболевания COVID-19. Об этом сообщает Командование медсил ВСУ.



Военнослужащий лечился в Центральной городской больнице города Сумы со 2 декабря.



«Несмотря на проводимую терапию состояние здоровья больного резко ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали. Выражаем соболезнования близким и родным», — говорится в сообщении.



За прошедшие сутки зарегистрировано 126 новых случаев заболевания, из которых в учреждения здравоохранения госпитализированы 13 человек, двое из них — в Мариуполе и Лисичанске.



На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 113 человек, из которых двое — в Донецкой области.



По состоянию на 25 декабря коронавирусной болезнью в ВСУ болеет 2436 человек. С начала пандемии выздоровели 11 074 человека.



На изоляции находится 385 человек.

За минувшие сутки в Украине выявили 11 035 случаев заболевания коронавирусом. При этом 15 337 человек выздоровели, а 186 умерли.