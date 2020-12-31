«ЛНР» заявила о 26 новых случаях COVID-19

За прошедшие сутки, 30 декабря, в отдельных районах Луганской области зафиксировали 26 заболевших коронавирусной болезнью. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



Географию новых выявленных случаев или другие подробности в группировке не называют.



С начала пандемии «ЛНР» признает 2106 случаев COVID-19, из которых 1748 человек выздоровели, 174 — умерли.



Официальных данных об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

За минувшие сутки в Украине выявили 9 699 случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, 11 803 человека выздоровели, а 209 ранее заболевших умерли.