На Луганщине еще 142 человека заболели COVID-19

В Луганской области без учета неподконтрольной территории зафиксировано 142 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



География выявленных заболеваний: Северодонецк — 49, Лисичанск — 30, Рубежное — 34, Беловодский, Меловской, Новоайдарский и Новопсковский районы — по 2, Кормянский район — 12, Попаснянский — 5, Сватовский — 1, Станично-Луганский — 3.



В результате осложнений умерла 73-летняя женщина из Попаснянского района.



За все время исследований коронавирус подтвержден у 11 975 человек, в том числе 455 детей. Из них выздоровели 8607 человек (353 ребенка), 333 пациента умерли.

За минувшие сутки в Украине выявили 5 011 случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, выздоровели 5 292 человек, а 99 умерли.