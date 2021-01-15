Зять Медведчука возглавил крупнейшую электросетевую компанию России

Исполняющим обязанности главы российской электросетевой компании «Россети» стал Андрей Рюмин, который также является зятем украинского политика и бизнесмена Виктора Медведчука. Информация о назначении Рюмина указана на сайте компании.



До этого он возглавлял «Ленэнерго» — подразделение «Россетей» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.



В кресле главы «Россетей» Рюмин заменил Павла Ливинского. Последний, по данным «Коммерсанта», может перейти на работу в правительство России — на пост главы нового департамента энергетики.



Андрей Рюмин и дочь Виктора Медведчука Ирина поженились в 2006 году. Медведчук также является кумом президента РФ Владимира Путина.

«Россети» — оператор электрических сетей в России, крупнейшая электросетевая компания в стране и одно из крупнейших таких предприятий мире. Государству принадлежит 88,04% в капитале компании.