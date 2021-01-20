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Суд отправил Нелю Штепу под ночной домашний арест

20 января 2021, 17:52

Суд отправил Нелю Штепу под ночной домашний арест

Орджоникидзевский районный суд Харькова отправил под ночной домашний арест бывшую городскую голову Славянска и действующую депутатку горсовета от «Партии мира и развития» Нелю Штепу, обвиняемую в пособничестве в проведении незаконного референдума на Донбассе и поддержке боевиков «ДНР» весной 2014 года. Об этом сообщает онлайн-издание «Ґрати» со ссылкой на приемную судьи Елены Глибко.

Дело Штепы длится больше шести лет, за это время несколько раз менялись коллегии судей и сами суды. В 2014 году суд арестовал Штепу, в 2017 году меру пресечения изменили на круглосуточный домашний арест. Его срок закончился в начале 2018 года — с тех пор Штепа находится на свободе.

В октябре 2019 года Орджоникидзевский райсуд Харькова продолжил подготовительное заседание по делу Штепы. Гособвинение просило суд допросить четверых свидетелей и снова назначить Штепе круглосуточный домашний арест. В свою очередь адвокаты Штепы также ходатайствовали о допросе своих свидетелей.

Суд смог начать рассмотрение только в феврале 2020 года — сторона защиты несколько раз переносила заседания. Обвинение вызвало в суд жителей Славянска Артура Стуликова и Фридона Векуа. Оба свидетеля давали показания против Штепы, когда ее дело рассматривалось в других судах. Эти же показания они будут давать в Орджоникидзевском районном суде Харькова, когда дело начнут рассматривать по сути. На заседании по мере пресечения они говорили об угрозах со стороны Штепы и, по их мнению, связанных с ней людей. Слова Стуликова опровергали свидетели защиты — невестка Штепы Елена Огаркова и друг семьи Евгений Кушаков.

Через девять месяцев суд допросил еще одного свидетеля обвинения Алексея Пивовара, который также заявил об угрозах со стороны неизвестных, связанных, по его мнению, со Штепой. До этого заседание не могло состояться то из-за карантина, то из-за занятости адвокатов и судьи, то из-за болезни Штепы и ее участия в местных выборах. За это время прокуратура сменила представителей обвинения.

Последнюю свидетельницу — жену Алексея Елену Пивовар — суд заслушал 20 января. Пивовар сказала, что ей угрожали неизвестные, по ее мнению, из-за того, что ее муж является свидетелем по делу Штепы.

Штепа отрицала угрозы и заверила, что не уклоняется от суда. Она просила суд не применять к ней круглосуточный домашний арест, потому что днем ходит на работу.

Судья Елена Глибко удовлетворила ходатайство обвинения частично — Штепе назначили ночной домашний арест.

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