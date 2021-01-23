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Коронавирус на Донетчине: 11 смертей и 191 заболевших за сутки

23 января 2021, 10:15

Коронавирус на Донетчине: 11 смертей и 191 заболевших за сутки

За минувшие сутки в Донецкой области выявили 191 заболевшего коронавирусом, 11 человек скончались от болезни. Об этом сообщил глава облгосадминстрации Павел Кириленко.

Уточняется, что 3 человека умерли в Мариуполе, 2 — в Славянской ОТО и по одному в Кальчикской, Великоновоселовской, Селидовской, Краматорской и Торецкой ОТО.

География выявленных новых случаев заболевания COVID-19:

- 37 в Мариупольской ТО;
- 29 в Славянской ТО;
- 16 в Бахмутский ТО;
- по 13 в Краматорской, Торецкое и Добропольской ТО;
- 12 в Великоновоселковской ТО;
- 9 в Кураховской ТО;
- 8 в Белозерской ТО;
- 7 в СЕЛИДОВСКАЯ ТО;
- 6 в Марьинской ТО;
- 5 в Николаевской ТО;
- по 4 в Никольской и Лиманской ТО;
- по 3 в Авдеевский и Угледарской ТО;
- по 2 в Мирноградской, Кальчикской и Александровской ТО;
- по 1 в Мангушской, Черкасской и Часовоярской ТО.

За все время исследований на подконтрольной Украине части Донецкой области выявили 42 937 заболевших коронавирусом. Из них 36 075 человек выздоровели, 809 умерли. Продолжают болеть 6053 человека.


В ОРДО за сутки 22 января зарегистрировали 29 смертей и 309 новых случаев COVID-19.

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