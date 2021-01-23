Коронавирус на Донетчине: 11 смертей и 191 заболевших за сутки

За минувшие сутки в Донецкой области выявили 191 заболевшего коронавирусом, 11 человек скончались от болезни. Об этом сообщил глава облгосадминстрации Павел Кириленко.



Уточняется, что 3 человека умерли в Мариуполе, 2 — в Славянской ОТО и по одному в Кальчикской, Великоновоселовской, Селидовской, Краматорской и Торецкой ОТО.



География выявленных новых случаев заболевания COVID-19:



- 37 в Мариупольской ТО;

- 29 в Славянской ТО;

- 16 в Бахмутский ТО;

- по 13 в Краматорской, Торецкое и Добропольской ТО;

- 12 в Великоновоселковской ТО;

- 9 в Кураховской ТО;

- 8 в Белозерской ТО;

- 7 в СЕЛИДОВСКАЯ ТО;

- 6 в Марьинской ТО;

- 5 в Николаевской ТО;

- по 4 в Никольской и Лиманской ТО;

- по 3 в Авдеевский и Угледарской ТО;

- по 2 в Мирноградской, Кальчикской и Александровской ТО;

- по 1 в Мангушской, Черкасской и Часовоярской ТО.



За все время исследований на подконтрольной Украине части Донецкой области выявили 42 937 заболевших коронавирусом. Из них 36 075 человек выздоровели, 809 умерли. Продолжают болеть 6053 человека.



В ОРДО за сутки 22 января зарегистрировали 29 смертей и 309 новых случаев COVID-19.