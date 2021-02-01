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Кравчук увидел в форуме «Русский Донбасс» попытку развалить переговорный процесс

01 февраля 2021, 10:56

Кравчук увидел в форуме «Русский Донбасс» попытку развалить переговорный процесс

Проведение форума «Русский Донбасс» в Донецке — это попытка развалить минский и нормандский переговорный процессы. Такое мнение в эфире «Украина 24» высказал первый президент, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

«Идет двойная игра. Я думаю, что это делается для того, чтобы развалить сам процесс возможного прекращения войны, установления мира и принятия законов, которые позволили б интегрировать эти территории в украинскую действительность на демократических принципах», — отметил Кравчук.

Также он добавил, что принятие доктрины «Русский Донбасс» и само проведение форума свидетельствует об обострении ситуации на Донбассе.

«Нужно признать, что на Донбассе происходит обострение ситуации. Не только потому, что прошел форум и провозгласили разные заявления и тезисы… тут вопрос в концептуальном подходе», — сказал  он.

В то же время, по его словам, представители группировок «Л/ДНР» на заседании в ТКГ не говорят о создании «российского национального государства».

«Они останавливают, тормозят, блокируют процесс реальных шагов вперед на основе Нормандских и Минских договоренностей», — подытожил Кравчук.

Группировки «ДНР» и «ЛНР» представили так называемую доктрину «Русский Донбасс». Презентация состоялась на форуме в Донецке. Доктрина, в частности, включает семь шагов, которые «Л-ДНР» планируют выполнить в «ближней перспективе». Задача о вхождении подконтрольных «Л-ДНР» территорий в состав России там не прописана. При этом авторы указали намерение добиться «углубленной интеграции с Россией».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба комментируя так называемую доктрину «Русский Донбасс» сказал, что «никому не запрещено писать фантастические романы, или документы, которые напоминают произведения фантастов».

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