В ВСУ коронавирусом заразились еще 44 человека

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 44 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сообщает Командование медсил ВСУ.



В учреждения здравоохранения госпитализированы 13 пациентов, из них двое — в 65-й военный мобильный госпиталь (Часов Яр, Донецкая область).



«Состояние здоровья больных удовлетворительное, назначено необходимое лечение», — сказано в сообщении.



По состоянию на 2 февраля коронавирусной болезнью в ВСУ болеют 729 человек. За время пандемии выздоровели 14 840 человек, летальных случаев — 43.



На изоляции, в том числе, самоизоляции находится 85 человек.

За минувшие сутки в Украине выявили 2394 случаев заболевания коронавирусом. При этом 11 457 человек выздоровели, а 156 умерли.