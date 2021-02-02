В Украине выявили еще около 2400 заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в Украине выявили 2394 случаев заболевания коронавирусом. При этом 11 457 человек выздоровели, а 156 умерли.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране выявили 1 223 879 заболевших коронавирусом. Из них 1 035 372 человек выздоровели, а 22 924 умерли.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (285), Ивано-Франковской (278), Запорожской (217), Черновицкой (159) и Харьковской (158) областях.



Вчера было проведено 31 620 тестирований на ковид.



В статистике не указана информация о заболеваемости коронавирусом в неподконтрольных Украине частях Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму.



Днем ранее сообщалось о 2030 заболевших.