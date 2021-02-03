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Правозащитники: Законопроект о переходном правосудии требует доработки

03 февраля 2021, 16:34

Правозащитники: Законопроект о переходном правосудии требует доработки

Проект закона Украины «О государственной политике переходного периода» требует его доработки с привлечением экспертов национальных и международных организаций, профильных органов государственной власти. К такому выводу пришла коалиция правозащитных организаций, в которую входят Центр прав человека ZMINA, Крымская правозащитная группа, «Донбасс СОС», «Крым СОС», «Восток-СОС», БФ «Право на защиту», Общественный холдинг «ГРУППА ВЛИЯНИЯ» и БФ «Stabilization Support Services».

«Основным предостережением к самой концепции единого закона есть очевидная невозможность урегулировать все вопросы, которые возникли или возникнут вследствие длительного вооруженного конфликта на территории Украины. Поэтому из-за попытки охватить большое количество значимых вопросов проект оставляет серьезные "пробелы" в регулировании конкретных направлений», — говорится в заявлении.

Эксперты правозащитных организаций пришли к выводу, что есть вероятность нивелирования компенсации стоимости разрушенного или поврежденного имущества. Ведь сейчас проект закона, разработанный Минреинтеграции, возлагает всю ответственность за причиненный ущерб и, как следствие, компенсации за нее исключительно на государство-агрессора.

Также, по мнению экспертов коалиции, законопроект предлагает ряд общих для временно оккупированных территорий Крыма и Востока Украины решений, которые являются, во-первых, недостаточно обоснованными, а во-вторых, в случае введения ухудшат ситуацию по сравнению с нынешней. Таким решением может стать введение таможенного режима с оккупированными территориями.

«Проект имеет очень перегруженную структуру, а также содержит дублирование норм других законов Украины. Кроме того, проект содержит нормы разного уровня — и общие положения, и очень конкретные, приводит к возникновению пробелов в регулировании», — отмечают правозащитники.

Кроме этого, часть терминологии законопроекта не соответствует нормам международного права и создает коллизии с положениями национального законодательства Украины.

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