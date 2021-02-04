«ЛНР» заявила о 44 новых случаях COVID-19, один пациент умер

В отдельных районах Луганской области за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 44 человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



Согласно сообщению, вследствие осложнений умер один пациент.



Географию новых выявленных случаев болезни или другие подробности в группировке не сообщают.



По состоянию на 4 февраля «ЛНР» признает 2685 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 2235 человек выздоровели, 235 — умерли.



Небольшое количество выявляемых в ОРЛО случаев заражения связано с объемом проводимых исследований. В октябре в группировке признавали, что лаборатории проводят от 200 до 250 исследований в сутки и не справляются с нагрузкой.



Официальной информации об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

За минувшие сутки, 3 февраля, в Украине выявлено 5 082 заболевших коронавирусом. При этом 140 человек выздоровели, а 9 933 выздоровели.