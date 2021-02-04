На Луганщине — 77 заболевших COVID-19 за сутки, один человек умер

В Луганской области за сутки положительные результаты на COVID-19 получили 77 человек. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



26 случаев заболевания выявлено в Северодонецке, 10 — в Лисичанске, 11, — в Рубежном, 5 -в Попаснянском районе, 4 — в Кормянском районе, по три — в Новоайдарском, Сватовском и Старобельском районах, по два — в Троицком и Беловодском районах, по одному — в Марковском и Меловском районах.



В результате осложнений умерла 32-летняя женщина из Кременского района.



За все время исследований в области без учета неподконтрольной территории COVID-19 лабораторно подтвержден у 14 114 человек. Из них выздоровели 12 170 человек, умерли — 404.

За минувшие сутки, 3 февраля, в Украине выявлено 5 082 заболевших коронавирусом. При этом 140 человек выздоровели, а 9 933 выздоровели.