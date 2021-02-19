На Луганщине выявили несанкционированную свалку опасных химических отходов

В Рубежном местная жительница обнаружила свалку химических отходов. Женщина сообщила об этом в Государственную экологическую инспекцию в Луганской области, передает пресс-служба ведомства.

Государственные инспекторы по охране окружающей природной среды обследовали территорию и подтвердили наличие свалки опасных отходов в районе ул. Смирнова, между Рубежанско-Кременским объединенным городским военным комиссариатом и бывшими теплицами.

«Опасные отходы, а именно неизвестное вещество желтого цвета с резким химическим запахом в поврежденных бумажных мешках с этикетками "Ангидрид нафталевый технический ТУ 6-37-5800151-190-0-91" хранятся насыпью в разрушенном здании и частично на заасфальтированном участке», – констатировали в Госэкоинспекции.

На место происшествия вызвали представителей органов власти, Национальной полиции, Государственной службы чрезвычайных ситуаций для соответствующего реагирования и утилизации опасных отходов.

В настоящее время устанавливаются лица, причастные к несанкционированному размещению опасных отходов на территории города.