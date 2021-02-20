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Консультации ведутся: Тимошенко рассказала, в каком случае может войти в правительство

20 февраля 2021, 22:35

Консультации ведутся: Тимошенко рассказала, в каком случае может войти в правительство

Лидер партии «Батькивщина», народный депутат Юлия Тимошенко заявила, что может стать союзником президента Владимира Зеленского, если коренным образом будет изменен курс государства. Об этом политик заявила в интервью программе «Украина с Тиграном Мартиросяном» на телеканале «Украина 24». 

Тимошенко ответила на вопрос, ведутся ли переговоры с командой президента о ее возможном назначении главой правительства.

«Консультации ведутся. И консультации ведутся о том, как объединить парламент, как сделать так, чтобы сильное правительство могло спасти страну», – отметила лидер «Батькивщины».

Она подчеркнула, что все это имеет смысл только в одном случае, иначе перестановки в правительстве не дадут результата.

«Если мы коренным образом, на 180 градусов, поменяем курс управления страной с, по сути, сдачи национальных интересов на возрождение страны как сильного экономически, политически государства. Если такого изменения курса не будет, менять фамилии на должностях – в этом нет смысла. Я могу быть союзником президента только в одном случае – если новое правительство будет формировать стратегию национального возрождения», – заявила Тимошенко.

Политик привела пример одного из первых указов президента США Джозефа Байдена о поддержке национальных производителей. Тимошенко отметила, что сейчас все страны пришли к пониманию, что «в глобальном мире могут положиться только на себя, возрождать только свою экономику, поднимать свои индустриальные предприятия и развивать свой интеллект». По ее мнению, такого курса должна придерживаться и Украина.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что объединение партий «Слуга народа» и «Батькивщина» возможно при выполнении ряда условий. Но кандидатура Юлии Тимошенко на главу правительства пока не обсуждалась.

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