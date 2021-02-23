Донецкая область переходит в «оранжевую» карантинную зону с 24 февраля

Обновлено. Вечером 23 февраля Минздрав опубликовал обновленный перечень зон карантина в Украине, согласно которой Донецкая область отнесена к «оранжевому» уровню карантина.
С 24 февраля на территории Донецкой области начнет действовать «желтый» уровень карантина. Об этом сообщил директор департамента гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Игорь Бойко, передает пресс-служба ОГА.
«Желтый» уровень эпидемической опасности предусматривает следующие ограничения:
С 24 февраля в Украине вступает в силу новый адаптивный карантин. Регионы будут поделены на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации. Также правительство продлило действие карантина до 30 апреля.