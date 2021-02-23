Донецкая и Луганская области оказались в «оранжевой» зоне карантина

Министерство здравоохранения обнародовало обновленный перечень зон карантина в Украине. Донецкая и Луганская области попали в «оранжевую» зону.
В «красную» зону попали Ивано-Франковская и Черновицкая области. В «оранжевой» зоне оказались следующие регионы:
Киев и остальные области находятся в «желтой» зоне.
Ранее Донецкая облгосадминистрация заявила, что область окажется в «желтой» зоне карантинных ограничений, однако этот прогноз не оправдался.
Новый адаптивный карнтин
Адаптивный карнтин в Украине начнет дейстовать с 24 февраля. Регионы снова поделены на «зеленые», «желтые», «оранжевые» и «красные» уровни в зависимости от ситуации с коронавирусом.
Зеленый уровень предполагает отмену определенных карантинных ограничений в случае, если уровень заболеваемости ОРВИ в не менее чем 13 областях будет ниже 50% от эпидпорога, а коэффициент выявленных случаев ковида не будет превышать 5% от числа тестирований.
Желтый уровень будет базовым для всей Украины. В нем предусмотрены ограничения, которые действуют и сейчас, но с некоторыми послаблениями:
Оранжевый уровень не предусматривает дополнительных карантинных ограничений. При этом он будет сигнализировать о потенциальной возможности приближения регионов на красный уровень. «Оранжевым» станет регион, если хотя бы один из этих показателей будет превышать норму:
Красный уровень будет вводится, если хотя бы один из вышеперечисленных пунктов сохраняется в течение трех дней подряд. В таком случае запрещается: