Донецкая и Луганская области оказались в «оранжевой» зоне карантина

Министерство здравоохранения обнародовало обновленный перечень зон карантина в Украине. Донецкая и Луганская области попали в «оранжевую» зону.



В «красную» зону попали Ивано-Франковская и Черновицкая области. В «оранжевой» зоне оказались следующие регионы:

Винницкая область;

Донецкая область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Запорожская область;

Луганская область;

Тернопольская область.

Киев и остальные области находятся в «желтой» зоне.



Ранее Донецкая облгосадминистрация заявила, что область окажется в «желтой» зоне карантинных ограничений, однако этот прогноз не оправдался.



Новый адаптивный карнтин



Адаптивный карнтин в Украине начнет дейстовать с 24 февраля. Регионы снова поделены на «зеленые», «желтые», «оранжевые» и «красные» уровни в зависимости от ситуации с коронавирусом.



Зеленый уровень предполагает отмену определенных карантинных ограничений в случае, если уровень заболеваемости ОРВИ в не менее чем 13 областях будет ниже 50% от эпидпорога, а коэффициент выявленных случаев ковида не будет превышать 5% от числа тестирований.



Желтый уровень будет базовым для всей Украины. В нем предусмотрены ограничения, которые действуют и сейчас, но с некоторыми послаблениями:

разрешено проводить массовые культурные, публично-научные, образовательные и профессионально-тематические мероприятия с наполненностью залов до 50% или из расчета не менее 4 квадратных метров на человека;

посещение учреждений образования группой более 20 человек;

работа кафе, баров и ресторанов на час дольше — до 24:00;

зрителям разрешат посещать матчи командных видов спорта, но заполненность мест может быть до 50%

Оранжевый уровень не предусматривает дополнительных карантинных ограничений. При этом он будет сигнализировать о потенциальной возможности приближения регионов на красный уровень. «Оранжевым» станет регион, если хотя бы один из этих показателей будет превышать норму:

в течение недели количество тестирований на COVID-19 менее чем 300 на 100 тысяч населения;

больничные койки с «кислородом» загружены более чем 65%;

коэффициент выявленных случаев ковида методом ПЦР или на антиген превышает 20%;

в течение недели число госпитализаций превышает 50%.

Красный уровень будет вводится, если хотя бы один из вышеперечисленных пунктов сохраняется в течение трех дней подряд. В таком случае запрещается: