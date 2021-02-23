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Донецкая и Луганская области оказались в «оранжевой» зоне карантина

23 февраля 2021, 17:05

Донецкая и Луганская области оказались в «оранжевой» зоне карантина

Министерство здравоохранения обнародовало обновленный перечень зон карантина в Украине. Донецкая и Луганская области попали в «оранжевую» зону.

В «красную» зону попали Ивано-Франковская и Черновицкая области. В «оранжевой» зоне оказались следующие регионы:

  • Винницкая область;
  • Донецкая область;
  • Житомирская область;
  • Закарпатская область;
  • Запорожская область;
  • Луганская область;
  • Тернопольская область.

Киев и остальные области находятся в «желтой» зоне.

Ранее Донецкая облгосадминистрация заявила, что область окажется в «желтой» зоне карантинных ограничений, однако этот прогноз не оправдался.

Новый адаптивный карнтин

Адаптивный карнтин в Украине начнет дейстовать с 24 февраля. Регионы снова поделены на «зеленые», «желтые», «оранжевые» и «красные» уровни в зависимости от ситуации с коронавирусом.

Зеленый уровень предполагает отмену определенных карантинных ограничений в случае, если уровень заболеваемости ОРВИ в не менее чем 13 областях будет ниже 50% от эпидпорога, а коэффициент выявленных случаев ковида не будет превышать 5% от числа тестирований.

Желтый уровень будет базовым для всей Украины. В нем предусмотрены ограничения, которые действуют и сейчас, но с некоторыми послаблениями:

  • разрешено проводить массовые культурные, публично-научные, образовательные и профессионально-тематические мероприятия с наполненностью залов до 50% или из расчета не менее 4 квадратных метров на человека;
  • посещение учреждений образования группой более 20 человек;
  • работа кафе, баров и ресторанов на час дольше — до 24:00;
  • зрителям разрешат посещать матчи командных видов спорта, но заполненность мест может быть до 50%

Оранжевый уровень не предусматривает дополнительных карантинных ограничений. При этом он будет сигнализировать о потенциальной возможности приближения регионов на красный уровень. «Оранжевым» станет регион, если хотя бы один из этих показателей будет превышать норму:

  • в течение недели количество тестирований на COVID-19 менее чем 300 на 100 тысяч населения;
  • больничные койки с «кислородом» загружены более чем 65%;
  • коэффициент выявленных случаев ковида методом ПЦР или на антиген превышает 20%;
  • в течение недели число госпитализаций превышает 50%.

Красный уровень будет вводится, если хотя бы один из вышеперечисленных пунктов сохраняется в течение трех дней подряд. В таком случае запрещается:

  • работа заведений общественного питания, заведений культуры, ТРЦ, непродовольственных магазинов и рынков, спортзалов, бассейнов;
  • проведение массовых мероприятий;
  • посещение образовательных учреждений, кроме детсадов и начальных классов школ.

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