Под санкции СНБО попала компания экс-нардепа Виталия Хомутынника. Он назвал это «недоразумением»

Компания Sandgate Commerce ltd, которую ранее декларировал в числе своих активов бизнесмен и экс-нардеп Виталий Хомутынник, вошла в санкционный список, утвержденный решением СНБО и указом президента Украины от 19 февраля 2021 года.

Хомутынник в комментарии LIGA.net назвал введение санкций против Sandgate Commerce «недоразумением» и сообщил, что готовит соответствующее обращение в СНБО.

По его словам, компания владеет только самолетом Gulfstream G280.

«Новость стала для меня удивлением. Я нахожусь в списке санкций РФ, а самолет не пересекал границу РФ. Предполагаю, что это произошло из-за проблем оператора, который одновременно управлял и другими самолетами», – сказал Хомутынник.

Согласно решению СНБО, против компании сроком на три года предусмотрено: запрет выдачи и аннулирование существующих разрешений и планов на выполнение полетов самолетами; ограничение торговых операций; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств и другие санкции.