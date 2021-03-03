Зеленский против бизнес-отношений между ЕС и Россией до деоккупации Донбасса и Крыма. Ждет реакции Евросовета

Президент Владимир Зеленский надеется, что Европейский совет по итогам заседания в конце марта примет решение, осуждающее гибридную агрессию России против Украины.



«Я надеюсь, что по итогам заседания Европейского совета в конце марта будет дан мощный сигнал по осуждению российской гибридной агрессии против Украины», — сказал Зеленский на совместном брифинге с президентом Евросовета Шарлем Мишелем сегодня в Киеве.



Глава государства подчеркнул, что не верит в возвращение «business as usual» (бизнес как обычно) в отношениях между Европейским союзом и Россией без восстановления территориальной целостности Украины.



Также Зеленский предложил ЕС ввести санкции за нарушение прав человека в Крыму, которые бы могли стать вкладом в работу «Крымской платформы».



В свою очередь во время выступления Мишель, в частности, повторил свой тезис, что Россия является стороной конфликта на Донбассе. Впервые он сказал об этом вчера во время посещения КПВВ «Счастье» в Луганской области.

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