Партия «Слуга народа» решила выдвинуть главу Покровской районной государственной администрации Донецкой области Андрея Бондаренко и спортсмена и актера Василия Вирастюка кандидатами на промежуточных выборах в Верховную Раду. Об этом заявил глава партии Александр Корниенко на брифинге.



Бондаренко выдвигается по избирательному округу №50 в Донецкой области, а Вирастюк – по округу №87 в Ивано-Франковской области.



«Мы остановили свой выбор на главе районной государственной администрации Покровска Андрее Бондаренко. Это человек из команды президента», – прокомментировал Корниенко кандидатуру по Донетчине.



Глава партии отметил, что до начала вооруженного конфликта Бондаренко был работникам районного отдела милиции в Донецке.

Андрей Бондаренко (по видеосвязи), Василий Вирастюк и Александр Корниенко

Сам Бондаренко рассказал, что на момент начала АТО он выехал из Донецка. После этого работал правоохранителем в Авдеевке — принимал участие в боевых действиях. После участия в АТО начал работу в Главном управлении Государственной фискальной службы в Донецкой области.



Бондаренко был назначен главой Покровской РГА в январе 2020 года указом президента Владимира Зеленского.



Своим ключевым приоритетом кандидат от «Слуги народа» видит «налаживание мира на Донбассе».

Промежуточные выборы в округах № 50 и № 87 в Верховную Раду состоятся 28 марта 2021 года. В состав округа № 50 входят города Доброполье, Мирноград и Покровск, а также Добропольский район.



3 февраля ЦИК уже зарегистрировала первую кандидатку — Викторию Шилову, а перед тем, 29 января, она заявила о намерении баллотироваться в Верховную Раду и объявила о сборе средств от жителей Украины, России и стран СНГ. Шилова выдвигается от политической партии «Держава». В 2020 году была кандидатом в Днепропетровский облсовет от партии «Наш край».



Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» выдвинула кандидатом на промежуточных выборах депутата Верховной Рады в округе № 50 Артема Марчевского. Он является генеральным продюсером телеканала «112 Украина» — одного из трех вещателей, попавших под санкции Совета нацбезопасности и обороны.