Апелляционный суд отпустил из СИЗО под домашний арест подозреваемую в убийстве Шеремета Кузьменко

Апелляционный суд Киева принял решение о смягчении меры пресечения для подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Ее отпустили из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщают «Ґрати».



Сегодня апелляционный суд рассматривал жалобу защиты Юлии Кузьменко на решение Печерского районного суда от 17 июля о продлении ареста на два месяца. По словам адвоката Кузьменко Тараса Безпалого, он просил судей назначить его подзащитной любую другу меру пресечения, не связанную с арестом. Суд удовлетворил жалобу.



«Суд сменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест, браслет, [запретил] общаться с рядом лиц, которые определит прокурор и следователь», — сказал защитник.



Он еще знает, чем суд обосновал это решение. Судья пока огласил только резолютивную часть решения.



Завтра апелляционный суд рассмотрит жалобу на изменения меры пресечения другого подозреваемого в этом деле — Андрея Антоненко. В июле суд снял электронный браслет с еще одной подозреваемой в этом деле — Яна Дугарь.

Журналист «Украинской правды» Павел Шеремет погиб в результате срабатывания взрывчатки в его автомобиле 20 июля 2016 года.



По версии следствия, Андрей Антоненко является организатором убийства и приобщил к преступной группе Юлию Кузьменко и Яну Дугарь. Утверждается, что ночью Кузьменко, придя вместе с Антоненко, установила бомбу под автомобиль, в который утром сел Шеремет. Кузьменко, согласно материалам дела, активировала взрывное устройство. Следствие считает, что Дугарь проводила разведку места преступления перед подрывом машины.