Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Апелляционный суд отпустил из СИЗО под домашний арест подозреваемую в убийстве Шеремета Кузьменко

11 августа 2020, 15:50

Апелляционный суд отпустил из СИЗО под домашний арест подозреваемую в убийстве Шеремета Кузьменко

Апелляционный суд Киева принял решение о смягчении меры пресечения для подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Ее отпустили из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщают «Ґрати».

Сегодня апелляционный суд рассматривал жалобу защиты Юлии Кузьменко на решение Печерского районного суда от 17 июля о продлении ареста на два месяца. По словам адвоката Кузьменко Тараса Безпалого, он просил судей назначить его подзащитной любую другу меру пресечения, не связанную с арестом. Суд удовлетворил жалобу.

«Суд сменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест, браслет, [запретил] общаться с рядом лиц, которые определит прокурор и следователь», — сказал защитник.

Он еще знает, чем суд обосновал это решение. Судья пока огласил только резолютивную часть решения.

Завтра апелляционный суд рассмотрит жалобу на изменения меры пресечения другого подозреваемого в этом деле — Андрея Антоненко. В июле суд снял электронный браслет с еще одной подозреваемой в этом деле — Яна Дугарь.

Журналист «Украинской правды» Павел Шеремет погиб в результате срабатывания взрывчатки в его автомобиле 20 июля 2016 года. 

По версии следствия, Андрей Антоненко является организатором убийства и приобщил к преступной группе Юлию Кузьменко и Яну Дугарь. Утверждается, что ночью Кузьменко, придя вместе с Антоненко, установила бомбу под автомобиль, в который утром сел Шеремет. Кузьменко, согласно материалам дела, активировала взрывное устройство. Следствие считает, что Дугарь проводила разведку места преступления перед подрывом машины.

ТЕГИ

Люди
Павел Шеремет Юлия Кузьменко

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:23
ОБСЕ зафиксировала вертолет у неподконтрольного участка украинской границы
14:00
«ДНР» присвоила донецкому техникуму имя Захарченко
10:56
В МИД ФРГ считают невозможным проведение выборов в ОРДЛО
10:14
«ДНР» сообщила о двух умерших и 30 заболевших коронавирусом за сутки
22:02
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
17:24
«ЛНР» приговорила жителя Кадиевки к 7 годам тюрьмы за попытку убийства «военнослужащего»
15:10
День открытой «Еленовки»: в сторону Донецка днем прошли более 150 человек
12:37
«ЛНР»: В Перевальском районе ребенок подорвался на гранате
10:09
«ЛНР» сообщила о пострадавшем в результате взрыва
11:37
В ОРДЛО заявили о семи новых случаях COVID-19 за сутки
11:14
Боевик запретил патрулю ОБСЕ фотографировать свой пост на жд-станции в Донецке
21:55
Донбасс: Перемирие и ЧВК «Вагнер» ►
17:58
СМИ: Жители Донецка рассказали, как пятый месяц живут без украинских пенсий
10:56
В «Л-ДНР» рассказали о новых случаях COVID-19
23:19
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
все новости
18:04
Cотрудника СБУ и экс-военного подозревают в госизмене
17:23
ОБСЕ зафиксировала вертолет у неподконтрольного участка украинской границы
16:55
ДонОГА: Некоторые дома в «серой зоне» не восстанавливают из-за отсутствия гарантий безопасности
16:40
В Донецкой области восемь заболевших COVID-19 находятся в тяжелом состоянии
15:57
В Краматорске установят памятник Стусу
15:50
Апелляционный суд отпустил из СИЗО под домашний арест подозреваемую в убийстве Шеремета Кузьменко
14:57
Тихановская с листа зачитала призыв прекратить протесты. Возможно, это видео было записано в ЦИК Беларуси
14:25
В Беларуси задержали еще две тысячи человек во время протестов
14:13
Богдану сожгли автомобиль. Он назвал это «угрозой от власти»
14:00
«ДНР» присвоила донецкому техникуму имя Захарченко
13:34
Германия призвала расследовать нарушения «режима тишины» на Донбассе
12:39
Через КПВВ «Станица Луганская» мужчина пытался пронести в кроссовках 27 граммов наркотиков
12:21
Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса, несмотря на две взаимоисключающие нормы
11:49
В ВСУ выявили еще 14 заболевших коронавирусом
11:45
В России заявили о регистрации первой вакцины от коронавируса
все новости
ВИДЕО
Экономика Донбасса: Между войной, пандемией и политикой. Большой репортаж ►
10 августа, 14:35
Донбасс: Перемирие и ЧВК «Вагнер» ►
08 августа, 21:55
Оппозиция «ДНР»: Фейк или разборки внутри ФСБ? ►
05 августа, 14:07

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция