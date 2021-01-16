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ЦИК объяснил невозможность проведения выборов в 18 громадах Донбасса в марте

16 января 2021, 21:05

ЦИК объяснил невозможность проведения выборов в 18 громадах Донбасса в марте

Центральная избирательная комиссия констатировала невозможность проведения выборов в 10 громадах Донецкой и 8 громадах Луганской области 28 марта 2021 года.

ЦИК получила письма Донецкой и Луганской областных администраций, в которых указаны выводы правоохранительных органов и штаба операции Объединенных сил о том, что несмотря на достижение договоренностей по безусловному соблюдению «режима всеобъемлющего и полного прекращения огня», в настоящее время фиксируются обстрелы подконтрольной украинской власти территории со стороны «вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников, проживающих в населенных пунктах на линии ее размежевания».

Также силовики указали, что «в связи с осуществлением РФ вооруженной агрессии против Украины на отдельных территориях области существует большая вероятность террористической угрозы, чем на остальной территории страны», что может повлиять на возможность избирателей принять участие в голосовании.

«Учитывая выводы Командование ООС, Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, по результатам рабочего совещания по вопросу проведения местных выборов на территориях Донецкой и Луганской областей, в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей невозможно обеспечить надлежащую безопасность граждан и избежать террористической угрозы во время организации и проведения первых местных выборов 28 марта 2021», — говорится в сообщении ЦИК.

Комиссия отмечает, что вопрос проведения местных выборов на этих территориях находится на ее контроле и «в случае получения положительных заключений компетентных органов, в частности, ситуации безопасности безотлагательно будет принимать все необходимые меры в пределах компетенции для назначения и последующей организации подготовки и проведения соответствующих выборов».

Таким образом, выборы не состоятся в таких 18 громадах Донбасса:

  • Светлодарской, Торецкой городских территориальных громадах Бахмутского района Донецкой области;
  • Волновахской, Угледарской городских, Мирненской, Ольгинской сельских территориальных громадах Волновахского района Донецкой области;
  • Сартанской сельской территориальной громаде Мариупольского района Донецкой области;
  • Авдеевской, Марьинской городских, Очеретинской сельской территориальных громадах Покровского района Донецкой области
  • Горской, Лисичанской, Попаснянской, Северодонецкой городских территориальных громадах Северодонецкого района Луганской области;
  • Счастьенской городской, Станично-Луганской, Широковской сельской, Нижнетеплинской сельской территориальных громадах Счастьенского района Луганской области.

Аналогичная ситуация произошла в 2020 году, когда ЦИК сообщил о невозможности проведения выборов в тех же 18 громадах Донбасса 25 октября, сославшись на выводы силовиков об отсутствии гарантий безопасности.

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