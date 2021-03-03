Кандидат в нардепы по округу на Донетчине собирает деньги на агитацию в России параллельно с избирательным фондом

Кандидат в народные депутаты по округу №50 на Донетчине Виктория Шилова собирает средства на предвыборную агитацию не только счет избирательного фонда, как того требует законодательство, но и на карточные счета Приватбанка и Сбербанка. Более того, собирает помощь в Российской Федерации и странах СНГ. Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА.



Шилова зарегистрирована кандидатом в народные депутаты Верховной Рады Украины от политической партии «Держава». Материальную помощь через соцсети она начала собирать с 20 января 2021 года – сначала на внесение денежного залога для подачи документов в Центральную избирательную комиссию, потом – на агитацию.



При этом для сбора денег кандидат в нардепы указала номера карточных счетов для оказания помощи из Украины в Приватбанке и Сбербанке, а для оказания помощи из Российской Федерации и стран СНГ указала карточный счет «Сбербанка России». Также она предлагает вносить средства через систему добровольных пожертвований (донат) для блогеров, размещает видео с просьбой о сборе средств на своем канале YouTube.



Как отмечают в ОПОРЕ, после своей официальной регистрации Виктория Шилова не только не прекратила собирать средства и выставлять сообщения в социальных сетях, но и активизировала подобную деятельность. В частности, на странице Шиловой в Facebook размещено до 10 постов с просьбой о сборе средств, а на собственном YouTube-канале «Антивойна» уже размещено около 130 видео с указанием счетов, на которые она предлагает перечислять средства для ее поддержки.



В окружной комиссии обратили внимание на то, что в соцсетях Шилова указывает еще и карточные счета, на которые могут осуществлять взносы нерезиденты Украины, а это противоречит законодательству Украины о финансировании политической агитации.



Сама Виктория Шилова заявила, что не видит проблемы в сборе средств на различные счета. Она пояснила, что снимает деньги с карт Приватбанка и «Сбербанка России» и вносит их на официальный избирательный счет.



При этом она добавила, что на агитационную деятельность берет только средства с карты Приватбанка и только те, которые поступают от граждан Украины. Остальные поступления, в частности, российские рубли, по ее словам, «идут на детей Донбасса» в рамках движения «Антивойна». «И я за предвыборную кампанию не касаюсь к этим счетам. Эти деньги накапливаются, когда закончится предвыборная кампания, я буду помогать детям», – заявила Шилова.



В ОПОРЕ отмечают, что статья 48 закона Украины «О выборах народных депутатов Украины» предусматривает, что избирательный фонд кандидата в депутаты имеет один текущий счет, открытый в банке Украины. И средства должны зачисляться только на него. Сбор средств на избирательную кампанию на карточные счета параллельно с открытым счетом избирательного фонда исключает такой контроль и прозрачность.



«Поэтому практика параллельного сбора средств на карточные счета, по нашему мнению, сомнительна», – подчеркивают в ОПОРЕ.



Организация сообщает, что обратилась в Национальное агентсво по предупреждению коррупции (НАЗК) с просьбой предоставить надлежащую правовую оценку такого сбора средств Викторией Шиловой в период избирательной кампании. В случае выявления нарушений ОПОРА просит НАЗК составить протокол об административном правонарушении по ст. 212-15 КУоАП за нарушение кандидатом установленного законом порядка предоставления или получения финансовой поддержки для осуществления предвыборной агитации и передать его в суд.

Промежуточные выборы в округе № 50 состоятся 28 марта 2021 года. В состав округа входят города Доброполье, Мирноград и Покровск, а также Добропольский район.



Комиссия уже зарегистрировала следующих кандидатов в народные депутаты Украины: Викторию Шилову, Валентина Рыбина («Партия Шария»), Артема Марчевского (ОПЗЖ), Иштвана Добшу, Людмилу Дорошенко, Александра Груздева, Сергея Звагольського, Богдана Мироненко, Александра Тамбулатова, Юрия Третьяка, Андрея Бондаренко («Слуга народа»), Юлию Крюкову, Надежду Масло, Ларису Ревву, Андрея Масенця, Антона Ровенского.



Также ЦИК официально зарегистрировала детского кардиохирурга и волонтера Юлию Кузьменко кандидатом в народные депутаты от партии «Европейская солидарность» в 50-м округе. Кузьменко — одна из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года. Следствие утверждает, что она вместе с предполагаемым организатором убийства, ветераном АТО Андреем Антоненко установила бомбу под автомобиль Шеремета и активировала взрывное устройство. В августе 2020 года Апелляционный суд смягчил ей меру пресечения — Кузьменко отпустили из СИЗО под домашний арест.