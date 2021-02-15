Адвокат Рыбин стал кандидатом от «Партии Шария» на довыборах в Раду по округу на Донетчине

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала адвоката Валентина Рыбина кандидатом в народные депутаты от «Партии Шария» на округе № 50 в Донецкой области. Соответствующее решение ЦИК приняла на заседании 15 февраля.



Рыбин известен тем, что часто представляет интересы лиц, которых подозревают в преступлениях против основ национальной безопасности Украины. В частности, он защищал в суде руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, которого обвиняли в подготовке теракта в Верховной Раде, боевика «ДНР», бразильца Рафаэля Лусварги, подозреваемого в государственной измене экс-переводчика премьер-министра Владимира Гройсмана Станислава Ежова, а также трех харьковских экс-беркутовцев, которые впоследствии сбежали в РФ.



По состоянию на 15 февраля в Покровске зарегистрировано два кандидата — Валентин Рыбин и Виктория Шилова, представляющая партию «Держава».



Партия «Слуга народа» выдвинула своим кандидатом в этом округе главу Покровской районной государственной администрации Донецкой области Андрея Бондаренко.



От «Оппозиционной платформы — За жизнь» в выборах планирует участвовать Артем Марчевский. Он является генеральным продюсером телеканала «112 Украина» — одного из трех вещателей, попавших под санкции Совета нацбезопасности и обороны.



Промежуточные выборы в округе № 50 состоятся 28 марта 2021 года. В состав округа входят города Доброполье, Мирноград и Покровск, а также Добропольский район.