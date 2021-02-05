Генпродюсер 112-го канала баллотируется от ОПЗЖ на довыборах в Раду по округу на Донбассе

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» выдвинула кандидатом на промежуточных выборах депутата Верховной Рады в избирательном округе № 50 (Донецкая область) Артема Марчевского. Он является генеральным продюсером телеканала «112 Украина» — одного из трех вещателей, попавших под санкции Совета нацбезопасности и обороны.



В комментарии «Новостям Донбасса» Марчевский подтвердил, что по-прежнему работает генпродюсером «112 Украина».



Кроме того, Марчевский руководит молодежным крылом ОПЗЖ.



Он часто выступает в эфирах телеканала «112 Украина», а также каналов NewsOne и ZIK. Все три вещателя принадлежат народному депутату от ОПЗЖ Тарасу Козаку и теперь находятся под санкциями.



Как правило, эти телеканалы, представляя Марчевского, указывают в титре его только как партийного функционера ОПЗЖ.

На вопрос «НД», не видит ли он конфликта интересов в совмещении партийной деятельности и работы медиаменеджера, Марчевский ответил, что, по его мнению, конфликта интересов «здесь быть не может».



При этом его медиахолдинг открыл корпункты в трех крупных городах округа № 50 — Мирнограде, Покровске и Доброполье.



«Наши журналисты круглосуточно участвуют в жизни населения, помогают местным жителям освещать проблемы на всю страну и контролируют деятельность местной власти. Если это можно назвать конфликтом интересов — пусть будет так», — объясняет такую активность Марчевский.



По его мнению, о регионе «просто забыли» и Донбасс «выпал из повестки Украины». «И я абсолютно убежден, что так продолжаться не может», — подчеркнул он.



Довыборы в парламент в округе № 50 состоятся 28 марта 2021 года. Их проводят, потому что Руслан Требушкин сложил депутаткий мандат после избрания мэром Покровска.



Согласно данным мониторинга «Детектора медиа», проведенного в сентябре-ноябре прошлого года, информационные телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK активно продвигали в своих эфирах партию ОПЗЖ, а также пророссийские месседжи.

Президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина», а также их владельца — народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Он также является ближайшим соратником одного из лидеров ОПЗЖ, кума президента Росссии Виктора Медведчука.



Санкции, среди прочего, предусматривают аннулирование лицензии телеканалов. По состоянию на утро 3 февраля вещание NewsOne, ZIK и «112» было прекращено.



По данным СМИ, основанием для санкций против Козака и его активов стало расследование спецслужб Украины, которое выявило схемы поставок угля с неподконтрольного Донбасса через связанную с Медведчуком и Козаком фирму «Торговый дом «Донские угли».



Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что при введении санкций Совет руководствовался документами, часть из которых были секретными. Глава МВД Арсен Аваков дал понять, что, по данным силовиков, телеканалы Козака финансировались, в том числе, из средств, полученных незаконным путем на неподконтрольном Донбассе.



«112 Украина», NewsOne и ZIK назвали решение о санкциях «политической расправой над неугодными СМИ», а Козак отверг обвинения в свой адрес. Иски против указа Зеленского о санкция были поданы в Верховный суд.