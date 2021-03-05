Летали в РФ и третьи страны: СМИ узнало о российских паспортах соратников Медведчука

Народные депутаты Украины от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Тарас Козак и Ренат Кузьмин имеют российские паспорта. Об этом сообщает российская «Новая газета», ссылаясь на данные о полетах и источник в украинских спецслужбах.



Журналисты издания напомнили, что руководство ОПЗЖ, включая ее лидера Виктора Медведчука, посещало Россию весь период конфликта на Донбассе, начиная с 2015 года. При президенте Петре Порошенко Медведчук имел мандат на полеты в Россию, даже когда авиасообщение между двумя странами было закрыто, и вел переговоры с Кремлем, в частности, об освобождении пленных украинцев.



В распоряжение «Новой газеты» попала информация о полетах ряда влиятельных депутатов ОПЗЖ по России, в Крым и далее за рубеж. Абсолютным рекордсменом оказался Ренат Кузьмин, заместитель генпрокурора Украины времен президентства Януковича. С 2015 по 2019 год он перемещался по воздушному маршруту Москва – Симферополь – Москва (иногда Санкт- Петербург – Симферополь) около 240 раз.



В сентябре 2019 года, уже имея мандат депутата Верховной Рады, Кузьмин дважды совершал полеты в Симферополь из Москвы в нарушение законодательства Украины. Также, по данным издания, Кузьмин летал из России в третьи страны вроде Гонконга либо Доминиканы с паспортом, количество цифр которого соответствует российскому загранпаспорту.



Нардеп от ОПЗЖ Тарас Козак, являющийся номинальным собственником трех заблокированных в Украине телеканалов, а также квартиры в центре Москвы, 24 января 2020 года использовал для полета из российского Ростова в молдавский Кишинев паспорт с номером, который соответствует формату российского загранпаспорта.



В остальных поездках Козак использовал в основном украинский паспорт – он летал в Лондон, Болонью, Франкфурт-на-Майне, Ниццу, Вену, Афины, Женеву, Белград, Стамбул, Дубай.



Источник «Новой газеты» в украинских спецслужбах сообщил также о наличии российского паспорта у предпринимательницы Натальи Лавренюк, которую называют гражданской женой Тараса Козака. Именно этот документ она предъявляла при полетах из Москвы в Симферополь, Минск, Анапу, Дубай, Стамбул, Лейтре в Папуа – Новой Гвинее, а также в Ростов.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 марта подписал указ № 85/2021, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) об установлении двойного гражданства украинцев.



Секретарь СНБО Алексей Данилов пояснил, что власть прежде всего ставит задачу выявить другое гражданство у депутатов и прочих государственных деятелей. Он отметил, что Украина двигается «к цивилизованным странам, которые позволяют двойное гражданство», но при этом есть вызовы со стороны России. В частности Данилов напомнил, что глава Минобороны, МВД и СБУ времен президентства Виктора Януковича были гражданами РФ.