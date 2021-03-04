Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Зеленский ввел в действие решение СНБО о выявлении украинцев с двойным гражданством

04 марта 2021, 18:47

Зеленский ввел в действие решение СНБО о выявлении украинцев с двойным гражданством

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 85/2021, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) об установлении двойного гражданства украинцев, передает пресс-служба главы государства.

Решение СНБО «О неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства» было принято 26 февраля 2021 года.

Согласно этому решению СНБО, Кабинет министров совместно с Центральной избирательной комиссией и Службой безопасности Украины должны в двухмесячный срок провести инвентаризацию и проанализировать законодательство Украины по вопросам, связанным с двойным (множественным) гражданством.

«В частности, необходимо установить наличие или отсутствие правовой определенности запрета гражданам Украины, которые имеют гражданство (или подданство) иностранного государства, занимать определенные государственные и политические должности либо выполнять функции государства или местного самоуправления», – уточняют в Офисе президента.

По результатам такого анализа правительство должно в шестимесячный срок вынести на рассмотрение Верховной Рады проекты законов, которые запретят украинцам с двойным гражданством занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления, претендовать на занятие руководящих должностей на стратегических объектах государственной собственности; иметь допуск к государственной тайне; быть членом избирательной комиссии, официальным наблюдателем или проводить предвыборную агитацию на общегосударственных и местных выборах; быть членом политической партии.

Читайте также:

Раде предложили разрешить двойное гражданство в Украине. Владельцев паспортов РФ хотят ограничить в правах

Также правительству поручается разработать и представить на рассмотрение парламента порядок подтверждения отказа и выхода из гражданства (подданства) иностранного государства для граждан Украины, которые претендуют на вышеупомянутые позиции.

Кроме того, должен быть предусмотрен порядок представления гражданами Украины деклараций о получении иностранного гражданства. «Для жителей временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма этот порядок будет вводиться в действие только после восстановления территориальной целостности Украины», – добавили в ОП.

За представление недостоверных сведений в декларациях об отсутствии иностранного гражданства будет устанавливаться ответственность.

Согласно решению СНБО, правительство должно начать переговоры по заключению двусторонних соглашений с заинтересованными государствами, кроме государства-агрессора, направленных на урегулирование проблемных вопросов, связанных с двойным (множественным) гражданством.

Секретарь СНБО Алексей Данилов пояснил, что власть прежде всего ставит задачу выявить другое гражданство у депутатов и прочих государственных деятелей. Он отметил, что Украина двигается «к цивилизованным странам, которые позволяют двойное гражданство», но при этом есть вызовы со стороны России. В частности Данилов напомнил, что глава Минобороны, МВД и СБУ времен президентства Виктора Януковича были гражданами РФ.

Еще по теме

Прочее
Гражданство двойное гражданство
Люди
Владимир Зеленский
Организации
Снбо

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:04
«ДНР» ослабила карантин: Массовые мероприятия и прием людей снова разрешены
17:06
«ДНР» выселяет людей из служебных квартир украинских правоохранителей в Донецке
15:28
«ДНР» возобновит пропуск через КПВВ под Донецком на один день 5 марта
12:30
В Донецке эвакуировали учащихся нескольких школ после сообщений о минировании. Взрывчатку не нашли
12:06
«ДНР» хочет изменить правила проезда через свои КПВВ
11:40
Пушилин отказался раскрыть детали приказа об открытии огня по ВСУ
11:20
«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!
10:17
«ДНР» и «ЛНР» рассказали о новых жертвах коронавируса
09:40
Прилепин: «ДНР» собирается вести «упреждающий огонь» на Донбассе по приказу Кремля
09:03
Один из директоров крупнейшего угольного предприятия «ЛНР» погиб от удара током на шахте
23:09
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости 3 марта
16:15
В центре Донецка горели гастро-паб «Свинья» и прилегающее к нему здание
11:45
Сын переговорщицы «ЛНР» выложил в TikTok видео с «Мерседесом». Но потом удалил ролик
10:10
«ДНР и «ЛНР» сообщили о новых заболевших коронавирусом. Есть умершие
09:21
«ДНР» объявила, что будет вести упреждающий огонь по позициям ВСУ
все новости
21:32
В услуге «еМалятко» разъяснили процедуру, по которой жители оккупации смогут регистрировать детей
20:54
Президент Зеленский утвердил Положение о Конгрессе местных и региональных властей: Подробности
20:39
Глава ОБСЕ призвала открыть все КПВВ на Донбассе
20:25
Бывшие политзаключенные создали платформу по освобождению узников Кремля
20:04
«ДНР» ослабила карантин: Массовые мероприятия и прием людей снова разрешены
19:39
В Мариуполе работники судоремонтного завода пять часов перекрывали дорогу
19:38
МИД: Для мира на Донбассе РФ должна обратиться к подконтрольным боевикам, а не к Парижу и Берлину
18:47
Зеленский ввел в действие решение СНБО о выявлении украинцев с двойным гражданством
18:30
Боевики стреляли четыре раза на Донбассе. Без потерь
18:12
В Славянске может появиться крупный строительный гипермаркет
17:53
С 28 марта «Укрзализныця» сокращает время в пути поезда Киев – Мариуполь
17:32
Премьер Словакии лично извинился за неудачную шутку об Украине
17:27
Суд решил не экстрадировать в США американца, который воевал на Донбассе
17:06
«ДНР» выселяет людей из служебных квартир украинских правоохранителей в Донецке
17:05
Павлины из Боброво: история луганской бизнесвумен, потерявшей все ►
все новости
ВИДЕО
Павлины из Боброво: история луганской бизнесвумен, потерявшей все ►
04 марта, 17:05
«Шахтер» вылетел из Кубка Украины, уступив «Агробизнесу»
03 марта, 21:36
Как бывший преподаватель организовал фестиваль в Авдеевке, который стал городской традицией ►
03 марта, 10:25

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция