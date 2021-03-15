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«ЛНР» бьет тревогу: Реки продолжают пересыхать

15 марта 2021, 18:38

«ЛНР» бьет тревогу: Реки продолжают пересыхать

В отдельных районах Луганской области в весенне-летний период прошлого года пересохли несколько малых рек. Речь идет о реках Луганчик, Белая в Краснодонском районе, Ольховая на территории Лутугинского района между селами Георгиевка и Роскошное и частично на территории города Луганска, Белая на территории Перевальского района, Лозовая на территории города Зоринска. В отличие от первых двух рек, пересыхание русла реки Ольховая зафиксировали впервые.

В так называемом «министерства природы ЛНР» указывают ряд причин, по которым произошло пересыхание водных артерий. Среди них не только климатические условия, а также то, что этой водой активно пользуются местные жители для хозяйственно-бытовых нужд. Так, к примеру, река Ольховая протекает по территории 16 населенных пунктов (в том числе 2 городов и 2 поселков городского типа). Но ситуация осложнилась и закрытием шахтных водоотливных комплексов, вода из которых в маловодные периоды составляла существенную часть стока некоторых рек, особенно малых, признают в «ЛНР». Шахты закрываются под контролем группировки.

На реке Лугань в Луганске в конце июля 2020 года был зафиксирован минимальный многолетний уровень воды за 88 лет наблюдений.

Впервые зафиксировано пересыхание русла средней реки Лугань в районе поселке Калиново.

В «Минприроды ЛНР» заявляют, что уже ознакомились с прогнозами на ближайший год.

«Учитывая отсутствие признаков для формирования сколько-нибудь существенного половодья, это является предпосылкой раннего наступления летне-осенней межени, обмеления и пересыхания некоторых рек и водоемов в летний период 2021 года», – заявили в группировке. Там призывают местных жителей «экономно и вдумчиво относиться к водным ресурсам».

Чтобы исправить ситуацию, русла рек вручную очищают местные рабочие, сотрудники лесных хозяйств и члены администраций, подчиненных «ЛНР». Прибрежные зоны очищают студенческие трудовые отряды.

При этом в «ЛНР» не называют решение для проблемы закрытых водоотливов на угольных шахтах.

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