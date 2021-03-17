Российская Федерация отрицает факт нарушения государственной границы Украины своим вертолетом во вторник, 16 марта, в Сумской области. Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины.



«В своем ответе российские пограничники пытаются утверждать, что авиация применялась вдоль их границы и факт нарушения не признают. При этом, не оказывая никаких подтверждений, они ссылаются на показания непонятных "приборов объективного контроля"», — говорится в сообщении.



16 марта, в 14:05 пограничный наряд Госпогранслужбы в пределах Сумской области зафиксировал вертолет из Российской Федерации, который углубился на территорию Украины на расстояние около 50 метров.



В командовании Воздушных сил ВСУ не смогли подтвердить факт нарушения российским военным вертолетом Ми-8 государственной границы Украины, поскольку расстояние, на которое он зашел в украинское воздушное пространство, было незначительным.