Пограничники в Сумской области зафиксировали во вторник, 16 марта, залет вертолета из Российской Федерации на расстояние около 50 метров на территорию Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.



Впоследствии вертолет развернулся в обратном направлении и оставил воздушное пространство Украины.



Госпогранслужба направила пограничному управлению ФСБ РФ письмо в связи с нарушением режима государственной границы Украины. ГРПСУ также потребовала сообщить принадлежность летательного аппарата и обстоятельства, из-за которых вертолет залетел на территорию Украины.



О данном факте также проинформированы все заинтересованные министерства и ведомства.