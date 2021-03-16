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Незначительное расстояние: Воздушные силы не могут подтвердить нарушение границы вертолетом РФ 

16 марта 2021, 21:44

Незначительное расстояние: Воздушные силы не могут подтвердить нарушение границы вертолетом РФ 

Воздушные силы не могут подтвердить факт нарушении российским военным вертолетом Ми-8 государственной границы Украины. Об этом говорится в заявлении командования Воздушных сил.

В ведомстве подтвердили, что зафиксировали пролет российского вертолета вблизи государственной границы Украины, но расстояние, на которое он зашел в украинское воздушное пространство, было незначительным. По информации пограничников, вертолет залетел на 50 метров.

«Дежурные силы Воздушных сил подтверждают наличие вертолета на данном участке границы, но зафиксировать такое незначительное расстояние (факт нарушения), полсотни метров, не является возможным», — пояснили в командовании.

Сегодня пограничники зафиксировали нарушение границы российским вертолетом Ми-8. Инцидент произошел на участке границы в Сумской области. Украинская сторона уже обратилась к российским спецслужбам с требованием предоставить объяснения такого маневра.

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